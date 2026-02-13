Demet Şener’den İbrahim Kutluay itirafı: İlk evliliğimin bitmesi hayal kırıklığıydı

Demet Şener, 2005 yılında milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile masalsı bir düğünle evlenmişti. 2006'da kızı İrem, 2009'da ise oğlu Ömer ile annelik duygusunu tadan ünlü modelin bu evliliği 2018 yılında olaylı bir şekilde sona erdi. Boşanma sonrası Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan ancak aradığı mutluğu bulamamıştı. Şener, yaşadığı fırtınalı süreçlerin ardından son olarak iş insanı Tolga Arman ile uzun soluklu bir aşka yelken açtı. Tolga Arman ile ikinci baharını yaşayan ünlü isim, konuk olduğu bir programında hayatına dair bilinmeyenleri anlattı.

'PİŞMAN DEĞİLİM'

Magazin dünyasının en çok konuştuğu konu olan 2005- 2018 yılları arasındaki İbrahim Kutluay evliliğine dair samimi bir itirafta bulunan Şener, aile olgusuna verdiği önemi vurguladı. Büyük bir hayal kırıklığı olup olmadığı sorusuna Şener, "Büyük bir hayal kırıklığım yok ama ilk evliliğimin bitmesi benim için hayal kırıklığıydı. Çünkü ailemde gördüğüm aile olgusu çok önemli bir şeydi. O olmadı sadece, onu da güzel evlatlarımla telafi ettim" yanıtını verdi. Geçmişe dair pişmanlık duymadığını belirten tescilli güzel, "Yaptığım her şeye iyi kötü sahip çıkıyorum. Keşke demiyorum ya da pişman olmuyorum" ifadelerini kullandı.