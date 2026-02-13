Anıl Altan’a yeni aşk sorusu! Pelin Akil’den olay sözler

2016 yılında nikah masasına taşıyan Pelin Akil ve Anıl Altan, magazin dünyasının en sevilen çiftleri arasında yer alıyordu. 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'nın dünyaya gelmesiyle mutluluklarını taçlandıran çift, geçtiğimiz Ağustos ayında herkesi şaşırtan bir kararla boşandıklarını duyurmuştu. Boşanmanın ardından sessizliğini koruyan ikiliden ilk iddia Anıl Altan cephesinden geldi. Altan'ın Instagram hesabından Handan Buse Gürcan ile yaptığı paylaşım, kısa sürede sosyal medyada "Yeni aşk mı başlıyor?" sorularının sorulmasına neden oldu. Bu paylaşım magazin manşetlerine bomba gibi düşerken, gözler eski eş Pelin Akil'e çevrilmişti.



DESTEK VERDİ

Merakla beklenen o karşılaşma ise önceki gün bir davette gerçekleşti. Davette eski eşiyle bir araya gelen Akil, gazetecilerin Altan'ın yeni sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyle yaptığı paylaşımı sorması üzerine net bir yanıt verdi. Akil, "Ben onun her zaman mutlu olmasını istiyorum. Bu konuyla ilgili konuşmadık da" diyerek eski eşine olan desteğini dile getirdi. Eski eşinin bu temennilerine teşekkürle karşılık veren Anıl Altan ise aşk iddialarına noktayı koydu. Altan, "Teşekkür ederim, hepimiz mutlu olalım. Bu öyle bir şey değil, ilişkim olsa söylerim zaten" diye konuştu.