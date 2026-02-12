Lucas Toreirea'ya 30 yaş partisi!

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, 30'uncu yaşını önceki gün Harbiye'de bir partiyle kutladı. Futbol ve sanat dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı gece adeta sarıkırmızı bir şölene dönüştü. Lucas Torreira'yı bu özel gününde yalnız bırakmayan isimler arasında takım arkadaşları; Mauro Icardi, Gabriel Sara, Victor Osimhen, Wilfried Singo, Eren Elmalı ve Ahmed Kutucu'nun yanı sıra teknik direktör Okan Buruk da yer aldı. Oyuncu Biran Tunca, yakın arkadaşı Gürkan Topçu, Demet Akalın ve eşi Okan Kurt da 150 kişilik partiye katılan kişiler arasında yer aldı.

