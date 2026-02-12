Ahmet Kural bebeğinin fotoğrafını ilk defa paylaştı

Ahmet Kural, Temmuz 2023'te dört yıllık birlikteliğini evlilikle taçlandırarak avukat Çağla Gizem Şahin ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift, 2024'te ilk çocukları Kemal'i kucaklarına alarak anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Mutlu aileden bir güzel haber daha Eylül ayında gelmiş, Ahmet Kural ile Çağla Gizem Kural, ikinci oğulları Demir'in doğumuyla mutluluklarını katlamıştı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, minik Demir'in yüzünü bugüne kadar hiç göstermemişti. Kural çifti, oğulları Demir'in yüzünü ilk kez takipçileriyle paylaştı. Demir Kural'ın ilk karesi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

PROFESYONEL BABA

Geçtiğimiz günlerde bir etkinliğe katılan Ahmet Kural, burada gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve babalık serüvenine dair esprili açıklamalarda bulunmuştu. İki çocuk babası olmanın getirdiği tecrübeyi vurgulayan Kural, süreci şu sözlerle özetlemişti: "Profesyonel bir babayım artık. Daha tecrübeli oldum. Daha pratik oluyor her şey. Biri bir yaşında diğeri de 4,5 aylık oldu. İyiler, bir sıkıntı yok aralarında. Bozulmaz inşallah."