Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz geçirdiği estetik ameliyat sonrası tanınmadı

Model ve oyuncu Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında güzellik yarışmasına katıldı. İkinci oldu. Ardından oyunculuk sektörüne girdi. Yıllar geçtikte onun hem kariyer hem de yüzü değişti. Çünkü yaptırdığı estetikler onu adeta bambaşka bir haline getirdi. 30 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz'in son hali, sosyal medyada kısa sürede gündemin zirvesine yerleşti.

BADEM GÖZ VE FRANSIZ ASKISI

Dubai'de katıldığı bir etkinlikte görüntülenen oyuncunun yüzündeki değişim, "Dilan Çiçek Deniz estetik mi yaptırdı?" sorusunu yeniden alevlendirdi. Özellikle badem göz, çene dolgusu ve Fransız askısı iddiaları, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Adeta bambaşka birine dönüşen Dilan Çiçek Deniz, sosyal medyada gündem oldu. Katıldığı etkinlikte mimik dahi yapamayan Dilan Çiçek Deniz'e eleştiri yağdı.

HANGİSİ DİLAN!

Yüzündeki değişimle dikkat çeken oyuncu Dilan Çiçek Deniz'e sosyal medyada; 'Kendine ne yapmış?', 'Hangisi Dilan', 'Dilan Çiçek Deniz'i arıyorum', 'Yüzünü neden bu kadar keskinleştirdin ki' gibi yorumlar yapıldı.