ATV'nin ekranlara damga vuracak yeni dizisi izleyiciyle buluşuyor

ATV, yine ekrana damga vuracak bir yapıma imza attı. Birbirinden ünlü isimleri buluşturan Aynı Yağmur Altında'nın ilk bölümü bu akşam yayınlanacak. Başrollerinde Burak Tozkoparan ile Nilsu Berfin Aktaş'ın yer aldığı dizi, izleyenleri adeta duygu yağmuruna tutacak. Tozkoparan Ali'yi, Aktaş ise Rosa'yı canlandıracak. Londra'da bir protestoda aldığı darbe sonucu beyninde ölümcül bir anevrizma oluşan aktivist Rosa, her an ölümle burun buruna olduğunu öğrenir. Hiç tanımadığı babasından gelen gizemli bir telefonla geçmişinin izini sürmek üzere İstanbul'a gelen Rosa'nın yolu, havalimanında Ali Aydan ile kesişir. İki farklı dünyanın, büyük sırların ve inanç sınavlarının ortasında kalan Rosa ve Ali için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

LONDRA'DAN İSTANBUL'A...

Rosa'nın insan hakları mücadelesine adanmış bir hayatı vardır. Londra'da katıldığı bir protestoyla değişen hayatı, onu İstanbul'a sürükler. Aynı protestoda tanıştığı Ali'yle yolları bu kez İstanbul'da yeniden kesişir. Kısa sürede filizlenen bu aşk, ikisi için de ağır bir sınavın kapısını aralar.

Yapım:Baba Yapım

Yapımcı: Osman Enes Yakut

Yönetmen:Ali Balcı, Işılsu Günday

Proje Tasarım:Hasan Burak Kayacı

Senaryo:Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik, Hakan Kandal

Oyuncular: Nilsu Berfin Aktaş (Rosa), Burak Tozkoparan (Ali), Hülya Avşar (Fazilet), Fikret Kuşkan (Umur), Deniz Uğur (Hümeyra), Levent Ülgen (Faik), Erkan Can (Mürsel Duran), Mine Çayıroğlu (Tülin), Taro Emir Tekin (Koray), Bahar Şahin (Beliz), Sarp Bozkurt (Bülent), Türkü Turan (Seray), Birand Tunca (Kerem)