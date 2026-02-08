'Aynı Yağmur Altında' dizisi izleyicisiyle buluşuyor

Yarın akşam ekran yolculuğuna başlayacak olan atv'nin yeni dizisi 'Aynı Yağmur Altında'nın oyuncuları önceki gün basın toplantısında buluştu. Londra'dan İstanbul'a uzanan bir aşk hikayesini ekranlara taşıyacak olan dizide kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda kökten değişirken, aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali'yle yolları kaderin bir cilvesi olarak bu kez İstanbul'da yeniden kesişir.

TUTKULU HİKAYE

Aileler, inanç farklılıkları ve karşılarına çıkan tehditlerle sınanan Ali ve Rosa'nın aşkı, ikisi için de geri dönüşü olmayan bir yolun başlangıcı olacaktır. Büyük bir tutkuyla başlayan bu ilişki, zamanla her ikisinin de felaketine dönüşecektir. Dizinin duygusal dünyasını güçlendiren en dikkat çekici unsurlardan biri ise müzikleri... Cem Adrian, 'Aynı Yağmur Altında' için özel olarak bestelediği şarkılarla projeye güçlü bir ruh katıyor. Adrian, kariyerinde ilk kez bir diziye müzik yaparken, aynı zamanda ilk kez bir dizinin jenerik müziğine de imza atıyor.

Hülya Avşar: Her sanatçının kendine göre bir gurur duyduğu listesi vardır. Ben birçok sinema filminde oynadım, birçok dizide rol aldım ama gurur listemin içerisine girecek olan projelerimin sayısı bu diziyle birlikte bir tane daha arttı. Benim her zaman gurur sayfamda olacak bir diziyi çektiğimize inanıyorum. Baş örtüsü beni projeye ikna eden şey oldu. Denemek istedim. Kendime de çok yakıştırdım. İstediğim giyim tarzını buldum ve keyifle oynuyorum. Kadrodaki bütün arkadaşlarımla da gurur duyuyorum. Bu dizinin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Nilsu Berfin Aktaş: Harika bir kadro. Eğitim odaklı olan usta oyuncular var. Burası benim için bir okul. Çok sevdiğim oyuncu arkadaşlarımla çalışmanın verdiği ayrı bir gurur var. Yapım ekibinin bize olan güveni, bizim onlara olan güvenimiz tam. Bunların arkasında bir sürü görmediğimiz kahraman var. Gece gündüz çalışıyoruz. Dün de sabaha kadar çalıştık ve buraya geldik. Umarım çok güzel bir set olur.

Burak Tozkoparan:Gerçekten çok heyecanlıyız, aynı zamanda da mutluyuz. Güzel bir iş çıkardık. Umarım karşılığını alırız.

Bahar Şahin: Çok kalabalık bir oyuncu kadromuz var. Bence izlemekten çok keyif alacaksınız. Bizi güzel bir iş bekliyor. Çok heyecanlıyım. Yolumuz uzun olsun. Fikret Kuşkan ve Deniz Uğur'la yeniden aynı projede yer alıyorum. İkisiyle de yeniden oynamak çok heyecanlı ve keyifli.

Taro Emir Tekin: Bu projede çok güzel bir ansambl olduk. Daha yayına girmeden benim içimdeki hissiyat çok pozitif ve sıcak. Rol arkadaşlarımla masa tenisi oynar gibi geçiyor setimiz. Umarım bu seyircimize karşılık bulur ve umarım hep beraber güzel bir yolculuğa çıkarız.