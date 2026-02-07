Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılan ünlü oyuncu Meryem Üzerli küresel değişimlere dikkat çekti

Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken Meryem Uzerli, bu yıl Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi (World Governments Summit – WGS)'ne davetli olarak katılan tek Türk oyuncu ve konuşmacı olarak önemli bir başarıya imza attı. Meryem Uzerli, zirve boyunca 2 ayrı oturumda yer aldı. Fikir liderleri ve içerik üreticilerinin dahil olduğu 'House of impact' sahnesi ve Dünya liderlerin ağırlandığı 'Ana Sahne'de yer alan güzel oyuncu, her iki konuşmasında da katılımcılardan büyük övgü aldı. Meryem Uzerli, kültürler arasında köprü kurmak, kadın ve çocuk hakları, etki ve samimiyetin gücü üzerine yaptığı konuşmada; kültürün, sanatın ve otantik bireysel seslerin küresel etkisine dikkat çekti. Panelde Meryem Uzerli'ye; girişimci Raj Shamani, sosyal medya fenomeni Gstaad Guy ve Gallup CEO'su Jon Clifton, Hollywood starı Kelsey Grammer eşlik etti. Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin WGS'deki varlığı, Türk sanatının ve kültürünün küresel sahnedeki gücünü bir kez daha ortaya koyarken, sanatçı kimliğinin ötesinde uluslararası konumunu da pekiştirdi.

