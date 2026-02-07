‘Aynı Yağmur Altında’ pazartesi saat 20.00 ATV’de

ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında, 9 Şubat Pazartesi akşamı ilk bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Dizide Bahar Şahin'in canlandırdığı Beliz Karanoğlu, Ali'ye (Burak Tozkoparan) duyduğu güçlü duygularla hareket eden, varlıklı bir ailede büyümesine rağmen duygusal olarak eksik kalmış hassas bir genç kadındır. Güçlü görünmeye çalışsa da kolay incinen Beliz, aşkı hayatının merkezine koyar ve duygularıyla hareket eder.

'HADİ BAŞLAYALIM'

Proje ve karakteriyle ilgili düşüncelerini paylaşan Bahar Şahin açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; "Güzel bir projede yer alıyorum. Okuduğumda mutlu olduğum ve 'hadi başlayalım artık' dediğim bir proje oldu. Çok güzel bir kadromuz var. Daha önce Deniz Uğur ve Fikret Kuşkan'la çalışmıştım. Burada Fikret abiyle baba-kızı oynamak beni çok heyecanlandırıyor. Birbirinden güzel bir sürü ismi aynı çatı altında topladılar; umarım uzun soluklu olur ve emeğimizin karşılığını alırız." Dizinin iddialı oyuncu kadrosunda Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Sarp Bozkurt, Türkü Turan, Birand Tunca, Aleyna Bozok,Selin Işık, Taha Baran Özbek, Lara Aslan, Eftelya Bilen, Eda Şölenci ve Sibel Atasoy yer alıyor.

'Aynı Yağmur Altında', Londra'daki bir protestoda yolları kesişen Rosa ve Ali'nin İstanbul'da yeniden başlayan ve felakete sürüklenen aşkını konu alıyor. Pazartesi gününü iple çeken güzel oyuncu Bahar Şahin, heyecanlı olduğunu açıklamalarıyla bir kez daha göstermiş oldu.