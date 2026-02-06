Yıldız Tilbe'nin çadır kenti kuruluyor! Gazze'de inşaat başladı

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Gazze'de çadır kent kurulması için geçtiğimiz ay Kudüs Gönüllüleri Derneği'ne 300 bin dolar bağış yapmıştı. Tilbe'nin bu bağışı büyük takdir toplamış ve sosyal medyada çok konuşulmuştu. Bağış gönderdiği dernek, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yıldız Tilbe adına yapılacak çadır kentin kurulumuna başlandığını duyurdu.

RAMAZAN'DA İFTAR VERİLECEK

Molozların kaldırıldığı anı gösteren paylaşımın altına dernek tarafından şu not yazıldı: "Değerli sanatçımız Sayın Yıldız Tilbe Hanım Gazze'de iki ayrı Çadırkent için 300 bin dolar teslim etmişti. Allah'ın izniyle mübarek Ramazan ayına kadar Çadırkentler tamamlanmış olacak ve Ramazan ile birlikte Çadırlardaki Filistinli kardeşlerimize Ramazan iftarları verilecektir."