İlayda Alişan’dan evlilik sinyali! “Nasip kısmet” deyip tarih verdi

Ekranların sevilen oyuncularından İlayda Alişan, 2025 yılbaşında kalbini Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e kaptırmıştı. Instagram hesaplarından sık sık aşklarını haykıran çift, önceki akşam bir konserde görüntülendi. Ünlü çift, gazetecilerin "Evlilik var mı?" sorusu üzerine, "İnşallah nasip kısmet" cevabını verdi. Ünlü çifte gazeteciler Seda Sayan'ın telefonlarında nasıl kayıtlı olduğunu da sordu.

'BELKİ TATİLE ÇIKARIZ'

Ünlü çiftten Oğulcan Engin, "Annem çok numara değiştirdiği için 'Yeni Seda' diye kayıtlı" dedi. Aynı soru, İlayda Alişan'a da soruldu. Ünlü oyuncu müstakbel kayınvalidesini 'Seda Hanım' diye kaydettiğini dile getirdi. 14 Şubat planlarından da bahseden çift, "Set var, çalışma durumumuza göre belki bir tatile çıkarız" diye konuştu.

EVLİLİK ÇOKYAKIN

Mutlu birliktelikleriyle parmakla gösterilen Oğulcan Engin ve İlayda Alişan çiftinin, düğün hazırlıkları yaptığı ve yaz aylarında evleneceği konuşuluyor.