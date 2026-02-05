Pandemi itirafı geldi! Barış Arduç evlilik kararını anlattı: Çocuk planı her şeyi değiştirdi

Oyuncu Barış Arduç, 7 yıl süren sevgililiğin ardından 2020 yılında hayatını Gupse Özay ile birleştirmişti. 2014'te birlikte rol aldıkları Deliha filminin setinde tanışan çift, 2022 yılında da kızları Jan Asya'yı kucaklarına almıştı. Katıldığı programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Arduç, evlilik kararlarının nasıl şekillendiğini anlattı. Evlilik için hiçbir zaman acele etmediklerini vurgulayan Arduç, pandeminin bu kararda belirleyici olduğunu söyledi.

'İKİMİZ DE BİLİYORUZ'

Arduç, "Pandemi beraber vakit geçirmeyi sevdiğimizin en somut kanıtı oldu. Çocuk yapmayı da planladık, o durumla beraber evlenmeye karar verdik" dedi. Evliliğe bakış açısını da net sözlerle anlatan Barış Arduç, ilişkide alan açmanın önemine dikkat çekti. Arduç, "Hayat sadece bir yerlerde partilemek değil. Eşinizle sıkılmayı da becerebilmeniz lazım.Sürekli her şeyi sürekli beraber yapmanın sıkıcı olduğunu ikimiz de biliyoruz" şeklinde konuştu.