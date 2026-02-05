“Beni utandırmayın” diyen Hande Erçel’den samimi itiraf: Mavi ne isterse onu yapıyorum

Önceki gün Ortaköy'de düzenlenen bir davete katılan oyuncu Hande Erçel, hem özel hayatı hem de kariyerine yönelik açıklamalarda bulundu. Sokak anketlerinde, Türkiye'nin en güzel kadınları arasında gösterilmesi hatırlatılan Erçel, bu konuda "Beni utandırmayın" şeklinde yorumda bulundu. Yeğeni Mavi'ye olan düşkünlüğüyle bilinen Hande Erçel'in, "Mavi için birazcık dadı oldunuz diyebilir miyiz?" sorusuna cevabı, "Keşke öyle olabilsem, her günümü onunla geçirebilsem... Ben sadece teyzelik görevimi yapıyorum. Mavi ne isterse onu yapıyorum" cümleleriyle oldu.

'ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM'

Geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası'na konuk olan Hande Erçel, kıyafetiyle ilgili yapılan kötü yorumlar hakkında "Yorumlara çok bakmıyorum. Benim için güzel geçti. Biraz koşturmalı bir ay oldu. Umarım güzel yansımıştır. Gittiğim yerde ülkemi güzel temsil etmeye çalışıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" açıklamasında bulundu.