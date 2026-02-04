Kalbinin götürdüğü yere gidecek!

ATV'nin yeni dizisi 'Aynı Yağmur Altında', güçlü hikayesi ve çarpıcı karakterleriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 9 Şubat Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek dizide Burak Tozkoparan'ın hayat verdiği Ali Aydan, muhafazakâr bir ailenin okumuş oğlu olarak adalet duygusu güçlü, cesur ve merhametli bir gençtir. Babasının otoriter yapısına rağmen kendi yolunu çizmeye çalışan Ali, Londra'da tanıştığı Rosa'ya duyduğu aşkla hayatının en büyük sınavını verecektir. Gücü, sorumluluk olarak gören Ali; sevdiklerini korumak için her şeyi göze alabilecek kadar gözü kara, kırılgan ama mücadeleci bir karakterdir.

'KARAKTERE ISINDIM'

Proje ve karakteriyle ilgili düşüncelerini paylaşan Burak Tozkoparan açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Deneyimlemediğim tarzda bir karakter, Ali Aydan. O yüzden işe ve karaktere çok ısındım. Senaryonun genel hikayesi bizi anlattığı için de çok heyecanlandım. Karakter için kendimi kapattım. Bu proje için günümü Ali gibi yaşamaya başladım."