Ekranların sevilen yüzünden çarpıcı tespit: 'Görgüsüzleştik'

Güzel oyuncu Pelin Karahan, önceki gün bir programda samimi açıklamalarda bulundu. Sosyal medyaya bakış açısını anlatan Karahan, bir dönem mutluluğunu paylaşmaktan çekindiğini söyledi. Ünlü isim, "Birileri mutsuzken ben mutlu, huzurlu hayatımı nasıl paylaşayım diye düşünüyordum ama insanlar bana 'Sizin giydiğiniz bir kıyafet, hayatınızdan bir parça bize moral oluyor. Motivasyona ihtiyacımız var, ne olur bizi kendinizden esirgemeyin' diyor. Tadında, insanlara feyz olacak paylaşımlarda bulunacağım ama görgüsüzlük hiçbir zaman benlik bir şey değil. Toplum olarak çok görgüsüzleştik" ifadelerini kullandı.

'KENDİMİZİ SORGULUYORUZ'

Çocuklarıylailişkisine dair de içtenkonuşan Karahan, annelerinkendilerine fazla yüklenmemesigerektiğini vurguladı. Karahan,"Çocuklarım yaptığım yemeğibeğenmesinler, gerekirseaç kalsınlar. Her yaptığımıbeğenmek zorunda değiller.'Yemeğimi beğenmedi'diye çok kişiselleştiriyoruz.Bir anda 'Ben yetersiz miyim?'diye kendimizi sorguluyoruz.Beğenmeyebilir,çocuk bu" dedi.