Serdar Ortaç’tan olay sözler! “Kadınlardan korkuyorum"

Popçu Serdar Ortaç, önceki gün sosyal medyada bir canlı yayına katıldı. Ünlü popçuya "Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Ancak İrlandalı model Chloe Loughnan ile olaylı şekilde boşanan Ortaç, evliliği gündeminden çıkardığını söyledi. Kadınlarla iletişim kurmakta zorlandığını belirten sanatçı, evliliğe kapılarını kapattığını ifade etti. Şunları söyledi: Bazen aynaya bakıp 'Ben bu kıza ne yapmış olabilirim?' diye kendimi sorguluyorum. Çünkü kadınlara ne yapsak küsüyorlar, bu yüzden kadınlardan korkuyorum. Ama bir gün belki bir uygulamadan biriyle tanışabilirim.

Günün Manşetleri Tüm Manşetler