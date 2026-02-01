Ünlü çiftten evlilik mesajı: 'Hayırlısı neyse o olur'

Uzun süredir magazin gündeminin dikkat çeken isimlerinden biri olan Esra Bilgiç, futbolcu Gökhan Töre ile olan evliliğinin sona ermesinin ardından bir süre aşk hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Ünlü oyuncu, bu sessizliği Sabancı ailesinin tanınan isimlerinden Faruk Sabancı ile bozmuştu. Sık sık sevgilisi ile fotoğraf paylaşan ve mutluluğunu gizlemeyen Esra Bilgiç, evlilik iddialarını da beraberinde getirmişti.

'NAZARA İNANIYORUM'

Faruk Sabancı da yakın çevresine çok mutlu olduğunu her fırsatta dile getirdiği ve nikah masasına oturabileceği kulaktan kulağa yayılmıştı. Önceki gün bir davete katılan Faruk Sabancı, ilişkisi hakkında konuştu. Esra Bilgiç ile beraberliği hakkında muhabirlerin "Nazara inanır mısınız?" sorusuna Sabancı "Nazara inanıyorum, ama nazara olan inancımdan dolayı ilişkimi de gizliyorum diyemem. Her şey doğalında aktığı gibi akıyor fırsat buldukça sürekli yurt dışına çıkıyoruz" dedi. Evlilik ile ilgili sorulara ise "Kısmet bu işler, hayırlısı neyse o olur" diye konuştu.

Parmakla gösterilen Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı ilişkisi, hayranları tarafından da ilgiyle takip ediliyor.