Sane'nin 5'i bir yerdesi: 500 bin dolarlık saat koleksiyonu

Gerek tarzı gerekse harcamalarıyla dikkat çeken Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane, lüks denince akla ilk gelen sporcular arasında yer alıyor. Sane, giyim tarzının yanı sıra saat tutkusuyla da biliniyor. Taktığı aksesuarlara hatrı sayılır bir para ödeyen ünlü futbolcunun özellikle Rolex koleksiyonunu dudak uçuklatıyor.

SAAT TUTKUNU

Koleksiyonunda 5 adet Rolex saat bulunan Sane'nin; siyah kadranlı altın rengindeki Daytona model saati 75 bin dolarken, yine bir başka Daytona modeli pembe altın saatinin değeri ise 60 bin dolar... Rolex'in Day-Date modellerinden de koleksiyonunda bulunan Sane'nin buz mavisi kadranlı platin saatinin fiyatı 120 bin dolarken, aynı modele ait zeytin yeşili kadranlı saati 110 bin dolar... Koleksiyonunun en değerli parçalarından biri de 135 bin dolar değerindeki Rolex'in 2000'li yıllarda yeşil deriye sahip Daytona Beach... Leroy Sane, Almanya'da tarzı ile birçoğuna ilham oluyor.