ATV'nin zirveye yerleşen dizisi A.B.İ.'nin ekibinden: Reytinglerimiz ve tepkiler çok güzel
A.B.İ.’nin yıldızları Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün bir etkinliğe katıldı. İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal’ın da olduğu organizasyonda, ekip diziyi anlattı.
ATV ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen 'A.B.İ.' dizisinin başrol oyuncuları Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu, önceki gün bir konsere katıldı. Dizi hakkında konuşan İmirzalıoğlu, "Çok uğraştık. İyi olsun diye elimizden geleni yaptık. Çok şükür seyircimiz çok güzel teveccüh gösterdi. İnşallah böyle devam ederiz''ifadelerini kullanarak mutluluğunu dile getirdi.
'HER ŞEY YOLUNDA'
Afra Saraçoğlu ise, ''Hayatımda her şey yolunda... Dizimizin reytingleri çok güzel. Tepkiler çok güzel. Muhteşem ekibimiz ve kadromuz var. Senaryo çok iyi. Oynamaktan keyif alıyoruz"dedi. Son günlerde hakkında çıkan dizide öpüşme sahnelerini reddettiği yönündeki haberlere açıklık getiren oyuncu, "Hiç öyle bir açıklamam olmadı. Öyle bir durum da yok. Bunlara alıştık artık'' sözleriyle dedikoduların önüne geçmiş oldu.
KENAN'I İZLEMEYİ ÖZLEMİŞİM
Kenanİmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal ise, "Ben çok yakından takip ediyorum. Çok bekledik ama beklediğimize değdi. Bir de Kenan'ı ekranda görmeyi çok özledim. Keyifle izliyorum'' şeklinde konuştu.