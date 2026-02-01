ATV'nin zirveye yerleşen dizisi A.B.İ.'nin ekibinden: Reytinglerimiz ve tepkiler çok güzel

ATV ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen 'A.B.İ.' dizisinin başrol oyuncuları Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu, önceki gün bir konsere katıldı. Dizi hakkında konuşan İmirzalıoğlu, "Çok uğraştık. İyi olsun diye elimizden geleni yaptık. Çok şükür seyircimiz çok güzel teveccüh gösterdi. İnşallah böyle devam ederiz''ifadelerini kullanarak mutluluğunu dile getirdi.

Dizi hakkında konuşan Kenan İmirzalıoğlu, ʺÇok şükür seyircimiz teveccüh gösterdi. İnşallah böyle devam ederizʺ ifadelerine yer verdi. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv) 'HER ŞEY YOLUNDA' Afra Saraçoğlu ise, ''Hayatımda her şey yolunda... Dizimizin reytingleri çok güzel. Tepkiler çok güzel. Muhteşem ekibimiz ve kadromuz var. Senaryo çok iyi. Oynamaktan keyif alıyoruz"dedi. Son günlerde hakkında çıkan dizide öpüşme sahnelerini reddettiği yönündeki haberlere açıklık getiren oyuncu, "Hiç öyle bir açıklamam olmadı. Öyle bir durum da yok. Bunlara alıştık artık'' sözleriyle dedikoduların önüne geçmiş oldu.