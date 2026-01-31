Ünlü şarkıcı Bengü: Yan yana gelince duygulandım!

Bengü, önceki gün Zincirlikuyu'da görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bengü, geçtiğimiz günlerde New York Times Meydanı'ndaki bilboardlarda adının geçmesi hakkında, "O kadar mutluluk verici bir şey ki... Bunun çok hayalini kurdum" diye konuştu. 'O BENiM KIYMETLiM' Geçtiğimiz günlerde eski eşi Selim Selimoğlu'yla fotoğraf paylaşıp ve kalp koyması üzerine çıkan barışma haberlerine şarkıcı, "Oğlumuzun sunumu vardı. O yüzden birlikteydik. Farklı hayatlarımız var ama çocukların için yan yanayız. Eski eşim ve çocuklarımın babası her zaman benim için kıymetli olacak. İki Selim yan yana gelince duygulandım içimden geldi" ifadelerini kullandı.



2024 yılında Selim Selimoğlu'ndan boşanan Bengü, o dönem "Bir süredir yaşadığımız fikir ayrılıklarını karşılıklı konuşarak çözemeyeceğimizi anladığımız için evliliğimizi bitirme kararı aldık" demişti.

Haber: Aydın Hamza