Hülya Koçyiğit Türk sineması hakkında konuştu! "Gençlerimizle gurur duyuyorum"

TürkanŞoray, Filiz Akın ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın 'dört yapraklı yonca'sından Hülya Koçyiğit, 60 yılı aşkın sanat serüvenini ve Türk sinema ile dizi sektörünü değerlendirdi. Sanat kariyeri boyunca Türk sinemasının değişim ve gelişimine tanıklık ettiğini belirten Koçyiğit, günümüzde Türk yapımlarının dünyaya açılmasının sinemayı daha da ileri taşıdığını söyledi. Özellikle bugün gelinen noktanın o yıllarda hayal dahi edilemeyeceğini aktaran usta oyuncu, "Günümüzde sinemamızın vardığı yer, gerçekten 60 yıl önce hayal edebileceğimiz bir yer değildi" dedi.

"ÖNÜMÜZ AÇIK"

Geçmişten bugüne gelinen noktaya vurgu yapan Koçyiğit, "Son derece amatör, büyük bir hevesle bir şeyi başarmanın ya da işi kotarmanın heyecanını yaşayan insanlardık ve Türk halkını sinemayla tanıştırıyorduk. Türk halkının değerlerini ön plana çıkarıp, kendi kültürümüzün yaşaması için filmler yapıyorduk. Bugün vardığımız noktada sinemamız dünyaya açıldı. Dünyaya açılmasında ona destek veren ileri teknoloji aletleri artık kullanılıyor. Filmler sesli çekiliyor ve genç sinemacılarımız oldukça girişken. Onların başarılarıyla bugün ben gurur duyuyor, iftihar ediyorum ve sinemamızın önünün daha açık olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.