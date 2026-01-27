Rock müziğin ünlü ismi Teoman Ekin Türkmen ile kameralara yakalandı

Uzun zamandır aşk hayatında kimse olmayan rock müziğin ünlü ismi Teoman önceki akşam oyuncu Ekin Türkmen ile birlikte objektiflere yakalandı. Saatler boyunca aynı masada oturan ikili, çay içip koyu bir sohbete daldı. Samimi ama bir o kadar da sakin halleriyle dikkat çeken Teoman ve Türkmen, çevredekilerin meraklı bakışlarına rağmen sohbetlerini sürdürdü. Bu sürpriz buluşma, magazin kulislerinde "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorularını da beraberinde getirdi. Flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşıran ikiliden "Bizi kim çekti, Flaşlar nereden patladı" sesleri yükseldi.

Yüzünü saklamak isteyen Teoman bunda başarılı olamadı. Ekin Türkmen ise hiçbir şey olmamış gibi sohbetine devam etti.