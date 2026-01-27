Çocuklarından bahsederken duygulanan Güzide Duran 'Boşanma süreci stabil'

GüzideDuran, önceki gün Arnavutköy'de bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı. Arkadaşıyla birlikte yemeğe geldiklerini belirten Duran, muhabirlerle sohbet etti. Hayatının aynı tempoda devam ettiğini ifade eden ünlü sunucu, 2025 yılının kendisi için çok da iyi geçmediğini dile getirdi.

HER ŞEY STABİL

Muhabirlerin,eski eşi Adnan Aksoy ile devam eden hukuki sürece ilişkin soruları üzerine Duran, "Her şey stabil durumda, yargı süreci devam ediyor. Bildiğiniz gibi değişen bir şey yok" dedi. Çocuklarıyla ilgili konuşurken ise duygulanan Duran, "Onları hâlâ göremiyorum maalesef" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Öte yandan, iş insanı Fikret Orman ile ilişkisi hakkında yöneltilen sorulara da yanıt veren Duran, "Her şey yolunda. Fikret Bey iş seyahatinde, biz de arkadaşlarımızla öyle bir akşam yemeğine çıktık" ifadelerini kullandı.

Duran "Fikret Bey iş seyahatinde, biz de arkadaşlarımızla akşam yemeğine çıktık" dedi.