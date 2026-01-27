ATV'nin her bölümde reyting rekoru tazeleyen dizisi A.B.İ.'de dengeler bozuldu

Türkiye'ninkanalı atv, dizileri ile ekrana damga vurdu. Atv ekranlarında fırtınalar estiren 'A.B.İ.' yayınlandığı ilk bölümden itibaren reytinglerin zirvesine kuruldu. Tüm kategorilerde açık ara birinci oldu. Sosyal medyada da milyonlar A.B.İ.'yi konuştu... Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı dizi, üçüncü bölümüyle de nefesleri kesecek. İmirzalıoğlu'nun Doğan, Saraçoğlu'nun Çağla karakterini oynadığı dizi bir kez daha ekrana bağlayacak. Üçüncü bölümün konusu ise şöyle: Hancıoğlu ailesi, Tahir'in başına gelenlerle sarsılırken Melek'in cinayet suçlamasıyla tutuklanması aileyi derinden yaralar.

DENGELER BOZULDU

Kaçırıldığını ve masum olduğunu haykıran Melek, sahte pasaportun ortaya çıkmasıyla cezaevine gönderilirken Doğan, kardeşini demir parmaklıklar ardında bırakmanın çaresizliğiyle adalet duygusu ve öfke arasında sıkışır. Aile içinde dengeler altüst olurken Tahir'in vasiyetiyle Doğan'ın aile reisi olma ihtimali yeni çatışmaların fitilini ateşler. Behram'ın karanlık planları, Sinan'ın geçmişte yaptığı hatalar ve Çağla'nın vicdanıyla arasında kalan duruşu herkesi geri dönüşü olmayan bir yola sürükler. Doğan, Melek'i kurtarmak için sınırlarını zorlamaya kararlıyken cezaevinde hayatta kalmaya çalışan Melek'i ise çok daha büyük bir tehlike beklemektedir.

Yapım: OGM PICTURES

Yapımcı: Onur Güvenatam

Yönetmen: Cem Karcı

Senaryo: Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven

Oyuncular:Kenan İmirzalıoğlu (Doğan), Afra Saraçoğlu (Çağla), Asude Kalebek (Melek), Sinan Tuzcu (Sinan), Diren Polatoğulları (Behram), Nihal Koldaş (Saadet), Toprak Sağlam (Altın), Serkay Tütüncü (Yılmaz), Tuğçe Açıkgöz (Gülüşan), Şahin Kendirci (Genç Behram), Ali Önsöz (Fikret), Esra Şengünalp (Mahinur), Yaren Yapıcı (Nurgül), Ebrar Karabakan (Didem), Ardıl Zümrüt (Genco), Mert Demirci (Sefa), Ayşen Sezerel (Nigar), Burak Can Doğan, Tarık Ündüz (Fırat) ve Tarık Papuççuoğlu (Tahir) ile Tülay Bursa (Lamia)