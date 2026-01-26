PODCAST CANLI YAYIN

Yasemin Kay Allen ile Amerikalı Aynasız dünya evine girdi

Ünlü oyuncu ile eşinin mutluluğu objektiflere böyle yansıdı.

Aşklarına bir şans daha veren ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen ile eski FBI ajanı Erdal Kaya sessiz sedasız evlilik kararı aldı. Çift Las Vegas'ta düzenlenen bir nikah töreniyle evlendi. İlk kez nikah masasına oturan Yasemin Kay Allen gözyaşlarını tutamazken gelinliği tam not aldı. Türkiye saatine göre sabah 05.00'te gerçekleşen nikâha, çiftin yakın dostları online bağlantıyla katıldı. Kay Allen, tören sırasında duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.

