PODCAST CANLI YAYIN

Usta oyuncu Haldun Dormen son yolculuğuna uğurlandı

Türk tiyatrosunun duayeni Haldun Dormen’e veda töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Sanat dünyasını bir araya getiren cenazede, usta oyuncunun yakın dostu İzzet Günay’ın fenalaşması yürekleri ağza getirdi; Günay’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Usta oyuncu Haldun Dormen son yolculuğuna uğurlandı

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Haldun Dormen (97), çarşamba günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçı için dün Muhsin Ertuğrul Şehir Tiyatrosu'nda anma töreni düzenlendi. Törene sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim katılarak Dormen'e veda etti. Dormen'in cenazesi Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bu arada usta sanatçının yakın dostu İzzet Günay, cenazede fenalaştı. Günay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler