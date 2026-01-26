Usta oyuncu Haldun Dormen son yolculuğuna uğurlandı

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Haldun Dormen (97), çarşamba günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçı için dün Muhsin Ertuğrul Şehir Tiyatrosu'nda anma töreni düzenlendi. Törene sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim katılarak Dormen'e veda etti. Dormen'in cenazesi Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bu arada usta sanatçının yakın dostu İzzet Günay, cenazede fenalaştı. Günay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

