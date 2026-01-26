Sultan orhan Osmanlı Devleti’ni cihana ilan ediyor

Kuruluş Orhan'ın merakla beklenen yeni bölümünde Orhan Bey'in sultanlığını tüm cihana ilan etmesiyle Bursa sokakları bayram yerine dönecek. Osmanlı Devleti'nin dünyaya duyurulması ekrana damgasını vuracak. Temurtaş'ın elçisini öldürerek İlhanlı'ya alenen savaş açan Sultan Orhan, iddiasını uçlardan tüm Anadolu sathına yayacak. Bir yanda İznik kuşatması, diğer yanda hudutlara yapılan baskınlar yaşanırken, Sultan Orhan için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Asporça ile Nilüfer Hatun arasında büyüyen gerilim artık obaya sığamazken yeni düzende bu çatışmanın bir hesaplaşmaya dönüşmesi de kaçınılmaz olacak. Osmanlı Devleti'nin tüm cihana ilan edileceği bu tarihi bölüm, şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor.

Tanıtımları milyonlarca kez izlenen Kuruluş Orhan yeni bölümünde tarihin akışının değiştiği bir dönemece giriyor. Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Sultan Orhan karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, Çarşamba günü saat 20.00'de atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.