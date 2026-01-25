Yasmin Erbil'den sıra dışı önlem! 'Nazar için sirke ile yıkanıyorum'

Yasmin Erbil, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Erbil, aşk hayatı hakkındaki sorulara, "Paylaşımlar yapıyorum, güzel devam ediyor. Fotoğrafların altına gizleyerek nazar boncuğu koyuyorum. Ben koruduğuna inanıyorum. Nazar için sirke ile yıkanıyorum. Böyle şeylerin enerjisine inanıyorum" dedi.

Yasmin Erbil, Yiğit Poyraz ile mutlu bir birliktelik yaşıyor.

Haber: Aydın Hamza