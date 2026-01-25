Mustafa Keser'den Başkan Erdoğan'a teşekkür: "Eşim 3 senedir kanser sağ olsun sordu ilgilendi"

APara'da Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekrana gelen 'Biz Bize'ye bu hafta usta sanatçı Mustafa Keser konuk oldu. Keser, hayatının dönüm noktalarını anlatırken, söylediği şarkılarla programa renk kattı. Geçmişten bugüne yaşadıklarını anlatan Keser, "İlk konserimi 5 yaşında verdim. Babam çaldı, ben okudum. 1950'lerin başıydı. Benim 5 yaşında okuduğum şarkıları şu andaki assolistlerin hiçbiri bilmiyor. Askeri havalimanında 6 sene sivil memurluk yaptım. Market açtık, sürücü kursu eğitmenliği yaptım. Minibüsçülük yaptım. Mutfaktan mobilyaya elimden her iş gelir" ifadelerini kullandı.

'BİZE GÖMLEK ALIRDI'

Sözlerine devam eden Mustafa Keser, "Fatma Girik'e, Ayhan Işık'a, Göksel Arsoy'a kadar birçok oyuncunun arkasında çaldık. Ayhan Işık çok cimriydi. İzzet Günay en mülayim ve anlayışlı olandı. Bize gömlek alırdı, gönlümüzü kazanırdı"diyerek geçmişe götürdü.

"Eşim 3 yıldır kanser sağ olsun ilgilendi"

'MECLİSTE ŞARKISÖYLEDİM'

MustafaKeser, "Meclis açılışında şarkı söyleyen ilk sanatçı olarak tarihe geçtik. Cumhurbaşkanımız o kalabalıkta beni gördü ve sohbet ettik. Cumhurbaşkanımız isteyince iki şarkı okudum. Eşim 3 senedir kanser tedavisi görüyor. Cumhurbaşkanımız sağ olsun eşimi sordu. İlgilendi, profesörlere yönlendirdi" dedi.