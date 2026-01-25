Kameraları görünce ne yapacaklarını şaşırdılar!
Çapkın aranjör Çağrı Telkıvıran, önceki gün Etiler'de oyuncu Feyza Sevil Güngör ile birlikte görüntülendi. Soruları yanıtlamak istemeyen ikiliden Güngör, "Haber değeri olmayan bir şeyi çekiyorsunuz" diyerek aşk iddialarının önüne geçmeye çalışırken, Telkıvıran ise konuşmadan hızlı adımlar ile oradan ayrıldı.