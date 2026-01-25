Hazal Kaya hayranlığını haykırdı! 'Yaşlan artık be kadın'

Hazal Kaya, önceki gün bir konserde boy gösterdi. Basın mensupları ile sohbet eden Kaya, keyifli halleriyle dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde "Yaşlan artık be kadın" diyerek iltifatta bulunduğu kendisi gibi oyuncu olan Meryem Uzerli hakkında konuşan Kaya, hayranlık dolu sözler sarf etti. Kaya, "Siz bilmezsiniz ama bizim setlerimiz yan yanaydı. O zamandan beri birbirimizi çok severiz. Hayranlığım da hiç bitmez. Biz Meryem Uzerli ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen Joy Awards ödül töreninde çok neşeli bir akşam geçirdik. Ve gerçekten Türk oyuncuları olarak da çok acayip bir ilgi gördük. Gururlandım. Çok benim göğsüm kabardı açıkçası" şeklinde konuştu.

