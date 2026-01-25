Bir dizi heyecan: ‘Aynı Yağmur Altında’ çok yakında ATV’de...

Ünlüoyuncu Hülya Avşar, Bebek'te bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet gerçekleştiren Avşar, arkadaşlarıyla birlikte bir doğum günü etkinliğinde buluştuklarını söyledi. Her şeyin çok güzel gittiğini belirten Avşar, yakında atv'de yayınlanacak olan yeni dizisi "Aynı Yağmur Altında" ile ilgili de heyecanını dile getirdi. Set çalışmalarına başladıklarını ifade eden Hülya Avşar, dizinin yaklaşık iki hafta sonra yayına başlayacağını söyledi. Kızı Zehra Çilingiroğlu'nun kendi markasını kurduğunu ve tanıtım için yurt dışına gittiğini hatırlattığımızda ise Avşar, "Benim için çok büyük bir gurur, çok büyük bir başarı.... Hep onun arkasındayım" ifadelerini kullanmıştı.

GURURLU ANNE

Zehra Çilingiroğlu'nun kurduğu marka, Paris'te düzenlenen Maison & Objet fuarının signature bölümüne davet edilerek önemli bir başarıya imza atmıştı. Uluslararası ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği stant, zamansız ve rafine tasarım anlayışıyla öne çıkarken, Çilingiroğlu da Paris'te kendini kanıtlamıştı.

AŞKLARININ BEDELİ AĞIR OLACAK

Başrollerini Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan'ın paylaştığı dizi, Londra'dan İstanbul'a uzanan bir aşk hikayesini ekranlara taşıyacak. Kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda kökten değişirken, aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali'yle yolları İstanbul'da yeniden kesişecektir. Aileler, inanç farklılıkları ve karşılarına çıkan tehditlerle sınanan Ali ve Rosa'nın aşkı, ikisinin de felaketi olacaktır...