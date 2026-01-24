Yasemin Şevkatli ve İdo Tatlıses çiftinden ikizlerin doğum gününde tarifsiz sevgi

YaseminŞefkatli ve İdo Tatlıses çiftinin dünyalar tatlısı ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir, 2 yaşına bastı. Aile pozlarını her fırsatta takipçileriyle paylaşan Şefkatli, bu özel günü sosyal medya hesabından yaptığı duygu dolu bir paylaşımla taçlandırdı. İkizlerinin büyümüş hallerine binlerce beğeni yağarken, Şefkatli duygusal notuyla dikkat çekti.

'İYİ Kİ DOĞDUNUZ'

Şefkatli şu ifadeleri kullandı, "Bazı şeyler kelimelere dökülmezmiş... Bazı sevgiler tarifsiz ve eşsizmiş... Ne şanslıyız biz, sizin anneniz babanız olduk. Allah bana ömür versin; ben sizin bir nefesiniz kadar uzağınızdayım. İyi ki doğdunuz canım oğullarım... Ayel'im, Emir'im."