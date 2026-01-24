Ünlü oyuncu Ufuk Özkan karaciğer nakli için donör buldu!

2023'tesiroz teşhisi konulan ve yaklaşık iki yıldır tedavi süreci devam eden oyuncu Ufuk Özkan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Birçok meslektaşı, karaciğer nakli için Ufuk Özkan'a donör bulunması adına sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmuştu. Ünlü oyuncuya donör bulundu. Daha önce Ufuk Özkan'ın rol aldığı bir dizide, kameraman olan Salih Kıvırcık'ın donör olduğu belirtildi. Basına yansıyan haberlerin ardından Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan da açıklama yaptı. Özkan, "Çok şükür donör arayışında artık sonlara geldiğimizi söyleyebiliriz. Süreç yüzde 90 oranında olumlu ilerlemektedir. Her şeyin olumlu devam etmesi halinde pazartesi günü doktorlarımızla birlikte sürece dair sonuçları sizinle paylaşacağız. Bu süreçte yanımızda olan, bizi hiçbir an yalnız hissettirmeyen herkese yürekten teşekkür ederiz" dedi.

Özkan, kendisine donör olacak olan kamereman Salih Kıvırcık ile böyle poz verdi.