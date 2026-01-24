Ünlü oyuncu Eda Ece iş hayatına hızlı bir geçiş yaptı!

Eda Ece, önceki gün Etiler'de bir AVM'de görüntülendi. Ece'nin alışveriş merkezinde mağaza açtığı öğrenildi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, "Ailem ile beraber kurduğum bir pijama markası. İlk mağazamızı da burada açtık. Dijitalde satış yapıyorduk, belli bir kitlemiz var aslında... Ama mağazamız ilk olarak burada açtık. Ekip arkadaşlarımızla iki gündür çalışıyoruz" dedi.

Güzel oyuncu, iş hayatını bambaşka bir boyuta taşıdı.