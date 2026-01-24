Ünlü oyuncu Ahu Yağtu sevgilisiyle kameralara yakalandı! Çift yaş farkı sorularını pas geçti!

Oyunculuğu ve güzelliği kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Ahu Yağtu, Cem Yılmaz'dan boşandıktan sonra nafaka olayları ile gündeme gelmişti. 10 bin dolar nafaka alan Ahu Yağtu, birçok kez Yılmaz'la nafakanın indirilmesi konusunda mahkemelik olmuştu. Bu konularla sık sık haber olan Yağtu, geçtiğimiz dönemde gönlünü kendisinden 14 yaş küçük Bora Cengiz'e kaptırmıştı. Yağtu ve Cengiz, önceki gün Etiler'de bir AVM'de görüntülendi. 47 yaşındaki Yağtu, gazetecilerin yaş farkını sorması üzerine sevgilisinin elinden tutum hızlıca oradan ayrıldı.



Ünlü çift, sorular üzerine bir hayli gerildi. Yağtu, özel hayatı ile gündem olmak istemese de kameralara çok sık yakalanıyor.