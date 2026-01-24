Ekranlara dönmeyi sabırsızlıkla bekleyen güzel oyuncu anne olmak istiyor

Güzel oyuncu Bensu Soral, Kayseri Erciyes'te geçirdiği kar tatilinin ardından İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Keyifli halleriyle muhabirlerin sorularını yanıtlayan Soral, tatilin kendisine çok iyi geldiğini söyledi. Kar tatilinin oldukça güzel geçtiğini belirten oyuncu, "Tatilimiz çok güzel geçti, bol bol dinlendik. Erkenden yatıp erkenden kalktık, bayağı keyifliydi" diyerek huzurlu bir tatil yaptıklarını dile getirdi.

'TEYZELİĞİ SEVİYORUM'

Şu sıralar yeni bir projesi olmadığını belirten güzel oyuncu, ekranlara dönmek için senaryo okuduğunu da ifade etti. Güzel oyuncu "Şu an bir proje yok, sadece senaryo okuyorum. Biraz da dinlenme aşamasındayım. Televizyon seyircisini ben de çok özledim, bir an önce dönmek istiyorum" dedi. Muhabirlerin anne olma isteğiyle ilgili sorularına ise samimi ama temkinli bir yanıt veren Soral, "Var tabii ki ama bunlar özel konular. Her şey kısmet... Teyzeliği daha çok seviyorum" diyerek gülümsetti.

2018 yılında Hakan Baş ile evlenen Bensu Soral, mutlu bir birliktelik sürdürüyor.