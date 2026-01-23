Yıldız Tilbe Gazze'ye 300 bin dolar bağışladı!

Türk müziğinin sevilen ismi Yıldız Tilbe, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı bir kez daha sesini yükseltti. Bölgeye yardım elini uzatan Tilbe, barınma alanları için dev bir yardıma imza attı. Tilbe, 'Çadırkent' projesi için büyük bir katkı sunarak, 300 bin dolarlık bir bağışta bulundu. Ünlü sanatçının bu bağışı Gazze'nin iki ayrı bölgesinde tam teşekküllü iki büyük 'Çadırkent' kurulmasının finansını sağlamış oldu. İyilikleri bununla da sınırlı kalmayan Tilbe, 'Çadırkent'te yaşayan Filistinli ailelerin aş ihtiyacını karşılamak üzere Gazze yararına konser de verecek.

