Wilma Elles podyumda konuştu! Annelik ve set hayatı iç içe girdi

OyuncuWilma Elles, önceki gün bir defilede podyuma çıktı. Dördüncü çocuğu Leon Mirza'yla kuliste pozlar veren Elles, annelik üzerine samimi açıklamalarda bulundu. Elles, anneliğin mesleğiyle iç içe geçtiğini belirterek, "Aslında çocuklar bir oyunculuk mesleğinin içinde büyüyor. Set ortamına çok iyi uyum sağlıyorlar. Çünkü her gün insanlarla birliktesin. Çoğu zaman çocukları da yanıma getirebiliyorum, bu çok güzel oluyor" ifadelerini kullandı.

HAYATA BAKIŞI DEĞİŞTİ!

Elles, anneliğin hayata bakışını nasıl değiştirdiğini ise şu sözlerle anlattı, "Çocuklara bakınca her şeyi unutuyorsun, anı yaşıyorsun. En iyi reçete çocuklar... Mutsuzluğa, yorgunluğa karşı en güzel ilaç onlar. Çocukların çalışan bir anne görmesi çok önemli... O zaman onlar da çalışkan oluyor. Dersleri, karneleri çok iyi... Anne ve babayı örnek alıyorlar."

Milat, Melodi, Manolya Tiara ve Loen Mirza adında 4 çocuğu olan Wilma Elles, hem iş hem de aile hayatına çok önem veriyor.