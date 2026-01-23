Şeyda Coşkun Bebek'te kameralara yakalandı! 15 milyonluk aracında dondurma keyfi yaptı
Yaşam koçu Şeyda Coşkun, önceki gün Bebek’te trafiğe takılınca muhabirlerin objektiflerine yansıdı. Milyonluk aracında dondurma yerken görüntülenen Coşkun, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Öte yandan Coşkun’un lüks aracının değerinin 15 milyon lira olduğu öğrenildi.
