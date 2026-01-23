PODCAST CANLI YAYIN

Şeyda Coşkun Bebek'te kameralara yakalandı! 15 milyonluk aracında dondurma keyfi yaptı

Yaşam koçu Şeyda Coşkun, önceki gün Bebek’te trafiğe takılınca muhabirlerin objektiflerine yansıdı. Milyonluk aracında dondurma yerken görüntülenen Coşkun, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Öte yandan Coşkun’un lüks aracının değerinin 15 milyon lira olduğu öğrenildi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Şeyda Coşkun Bebek'te kameralara yakalandı! 15 milyonluk aracında dondurma keyfi yaptı

Yaşam koçu Şeyda Coşkun, önceki gün Bebek'te trafiğe takılınca muhabirlerin objektiflerine yansıdı. Milyonluk aracında dondurma yerken görüntülenen Coşkun, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Öte yandan Coşkun'un lüks aracının değerinin 15 milyon lira olduğu öğrenildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler