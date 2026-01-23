Fedon Boğazda denize atladı! Bu sefer sezonu İstanbul'da açtı

Her sene Bodrum'da denize girdiği anla yazın başlangıcını yapan Fedon, bu defa kış mevsimini başlattı. Bir marka için kamera karşısına geçen Fedon, Beykoz'da denize atladı. İstanbul Boğazı'nda denize giren şarkıcı, "Kendime göre artık kış mevsiminin de misyonunu üstlendim. Kız sezonunu da ben açacağım" dedi. Yazın Bodrum'da denize girerek sezonu başlatan Fedon, "Neden İstanbul Boğazı'nı tercih ettiniz?" sorusuna, "Kışın gelişini İstanbul Boğazı'ndan hissediyoruz. Hava olsun diye denize girmiyorum. Yazın sudan çıkmıyorum. Kışın için deniz tercihim de İstanbul Boğaz'ı" yanıtını verdi.

Haber: Aydın Hamza