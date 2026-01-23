Elif Buse Doğan kayak kazasıyla gündemde!

Şarkıcı Elif Buse Doğan, Etiler'de bir mekân çıkışı objektiflere takıldı. Kış tatilinden yeni döndüğünü belirten ünlü şarkıcı, tatil sırasında küçük bir talihsizlik yaşadığını da anlattı. Kayak yaparken düştüğünü ve bu nedenle vücudunun birçok yerinin morardığını söyleyen Doğan, ufak bir kaza atlattığını ancak şu an durumunun iyi olduğunu ifade etti.

