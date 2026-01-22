Murat Dalkılıç, yapay zeka nedeniyle zarar gördüğünü söyleyerek adeta isyan etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dalkılıç, ChatGPT'yi sildiğini duyurarak sert ifadeler kullandı. Dalkılıç, "ChatGPT'yi sildim. Böyle bir yalancı yok, inanılmaz atıyor. Bazen boşluğuma geliyor, cevabını bildiğim saçma sapan yardımlar falan istiyorum. Beni yanlış yönlendirdiği için aptalca dün aptalca bir zarara girdim. 'Seni terk ediyorum' dedim. 'Gitme diye yalvaracak halim yok' dedi" sözleriyle sitem etti.

Günün Manşetleri Tüm Manşetler