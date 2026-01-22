Gupse Özey'ın kilo vermesinin sebebi ortaya çıktı! Hastalıkla savaşıyor

Uzun yıllardır hem yazdığı senaryolar hem de başarılı oyunculuğuyla Türk sinemasının sevilen isimleri arasında yer alan Gupse Özay, son dönemdeki fiziksel değişimiyle gündemden düşmüyordu. Sosyal medyada "çok zayıfladı" yorumları yapılan ünlü oyuncu, merak edilen sürecin perde arkasını ilk kez anlattı. Bir televizyon programına konuk olan Özay, kilo kaybının bilinçli bir diyet ya da spor programından değil, doğum sonrası yaşadığı sağlık sorunlarından kaynaklandığını söyledi. Ünlü oyuncu, ülseratif kolit hastalığıyla mücadele ettiğini açıklayarak samimi itiraflarda bulundu.

'KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI'

Özay, "İyi tarafıbu zayıflık olduama kötü tarafıda rahatsız edicibir hastalıklauğraşıyorum"şeklinde ifade etti.Özay, "Çok övgüaldım, demek ki kilovermem lazımmışgibi bir algı oluşuyorama keşke böyle birsebeple olmasaydı"sözleriyle dikkat çekti.



BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ETKİLİYOR

ÜLSERATIF kolit bağışıklık sisteminin hatalı reaksiyonu sonucu, kalın bağırsağın iç yüzeyindeki tabaka olan kolon mukozasında iltihaplanmaların oluştuğu inflamatuar bağırsak hastalığıdır.