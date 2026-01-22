Gülseren Ceylan Emirganda konuştu! Bebek defteri kapandı

Mehmet Ali Erbil'in bir dargın bir barışık eşi Gülseren Ceylan, önceki gün Emirgan'da yürüyüş yaparken görüntülendi. Ceylan, "Mehmet Ali Erbil tekrardan baba olmak ister mi?" sorusuna gülerek, "Yok yok, ben de anne olmak istemem. Yasmin var, kızımız. Yaşıma yakın buldum, arkadaş gibi... Yasmin ile biz iyiyiz" diyerek güldü.

Haber: Aydın Hamza