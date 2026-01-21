Ünlü şarkıcı Cemre Kemer çocuk sahibi olduktan sonra: 'Sakin hayatımdan gayet memnunum'

Cemre Kemer, önceki gün kızıyla Etiler'deydi. Kemer, ünlü isimlerin çocuktan sonra ekranlara ara vermesi hakkında, "Vaktin birçoğu onlarla ilgilenirken gidiyor. Ben çocuk olduktan sonra çocuklara vakit ayırmayı daha doğru buluyorum. Ben 18 yaşında ünlü oldum, 40 yaşıma geldim. Sizin sorularınıza da eğitimliyim. Benden kaos çıkmaz. Sakin hayatımdan gayet memnunum" diyerek güldü.

Günün Manşetleri Tüm Manşetler