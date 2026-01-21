Ünlü oyuncu Bebek'teki dairesine veda etti

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan Pınar Altuğ, bu defa Bebek'teki lüks apartman dairesiyle gündem oldu. Altuğ, panoramik deniz manzaralı evi daha önce de satışa çıkarmış ancak alıcı bulamayınca kiraya vermişti. Altuğ ünlü bir mekanın üst katı olan bu lüks aparman dairesini tam tamına 2,5 milyon dolar yani yaklaşık 108 milyon TL'ye sattı. Öte yandan ünlü oyuncunun, satış sonrası yeni bir yatırım planı yapıp yapmadığı ya da farklı bir bölgede konut alıp almayacağı merak konusu oldu. Altuğ cephesinden konuyla ilgili resmi bir değerlendirme gelmezken, satış haberi magazin ve emlak dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Günün Manşetleri Tüm Manşetler