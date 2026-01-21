Kuruluş Orhan’da sultanlık ilanı!

ATV'nin güçlü hikayesi ile ses getiren dizisi 'Kuruluş Orhan'da bu hafta yer yerinden oynayacak. Orhan Bey, fethettiği Bursa'da kalıcı olmak için hazırlıklara başlar. Ancak bu zafer, uçlardaki tüm dengeleri altüst eder. Orhan Bey'in önlenemez yükselişi, beylikler arasında büyük bir infiale yol açarken; en büyük rahatsızlık Karesi Beyi Demirhan Han cephesinde yaşanır. Demirhan, Bursa'yı Orhan'a bırakmaya niyetli değildir.

HEDEF ASPORÇA

Mabedciler, Demirhan ve Temurtaş, Orhan Bey'i Bizans'la karşı karşıya getirecek karanlık bir plan kurar: Asporça öldürülecek, suç Orhan Bey'in üzerine yıkılacaktır. Bu kirli ittifak nelere sebep olacaktır? Asporça'nın hedef alınması, Orhan ile Bizans arasında yeni bir savaşın fitilini mi ateşleyecektir?

UÇLARDA YENİ BİR ÇAĞ

Orhan Bey, artık yalnızca bir bey değil, devlet olduklarını ilan eder. Temurtaş adına hadsizlik eden elçinin kellesini alan Orhan Bey, sultanlığını tüm uçlara duyurur. Uçlarda yeni bir çağ başlar.