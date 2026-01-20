Ünlü şarkıcı Demet Akalın: 'Ev perişan olmuş bakmak lazım'

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ile eşi Okan Kurt, önceki gün İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Şehir dışındaki evlerini kontrol etmek için kısa bir seyahat yaptıklarını belirten Akalın, yaşadıkları durumu esprili bir dille anlattı. Akalın, "Eve bakmaya gittik de eyvah yani, ev perişan olmuş. Kış aylarında evlere bakmak lazım" dedi. Kış şartlarının yazlık evlerde bıraktığı hasara dikkat çekti.

