Suudi Arabistan'da Meryem Üzerli rüzgarı esti

Meryem Uzerli, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards Ödül Töreni'ne katıldı. Tüm bakışları üzerinde topladı. Tören dönüşü İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yakalandı. Havalimanında muhabirleri karşısında gören Uzerli, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. "Ben iki haftada bir buraya gelip gidiyorum, ilk defa sizi burada görüyorum. Nereden öğrendiniz yahu?" sözleriyle esprili bir şekilde şaşkınlığını dile getirdi. Ödül töreninin oldukça görkemli geçtiğini belirten oyuncu, muhabirlerin "Gecede yıldız gibi parlıyordunuz, çok güzeldiniz" şeklindeki sözlerine ise mütevazı bir yanıt verdi. Uzerli,"Herkes çok parlıyordu, çok güzel bir geceydi. Gittik, geldik" dedi. Muhabirlerin "Hayatınızda her şey yolunda mı?" sorusu üzerine ise samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, "Benim için her şey gerçekten çok sıkıcı'' dedi.

